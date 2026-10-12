مسابقات استعداد یابی تکواندو دختران منطقه ۶ کشور در گچساران
مسابقات استعداد یابی تکواندو دختران به مناسبت یادواره شهدای میناب، به میزبانی هیات تکواندو گچساران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس هیات تکواندو گچساران گفت: در این دوره از مسابقات، ۲۰۰ نفر از تکواندوکاران دختر از شهرهای مختلف استان (کهگیلویه، لنده، سوق، چرام، باشت، یاسوج و گچساران) و همچنین تیمهایی از استانهای همجوار شامل بوشهر، خوزستان و فارس حضور داشتند. خانم آزادی افزود: به علت تقسیم منطقهای فدراسیون تکواندو استانهای کهگیلویه وبویراحمد، خوزستان، فارس و بوشهر در منطقه ۶ کشور قرار دارند و میزبانی این دوره به هیئت تکواندو شهرستان گچساران واگذار شد و تلاش شد مسابقات در سطح ملی برگزار شود. وی گفت: هدف از برگزاری این مسابقات، استعدادیابی و آمادهسازی تکواندو کاران برای حضور پرقدرت در لیگهای کشوری است. رئیس هیات تکواندو شهرستان گچساران گفت: در پایان این مسابقات به نفرات برتر تمامی ردههای سنی، حکم، مدال و جایزه نقدی اهدا شد. آقای فرجام فر رئیس کمیته داوران تکواندو استان نیز گفت: این مسابقات با حضور داوران برتر استان قضوت شد و سیستمهای داوری کامل بروز والکترونیکی است.