رئیس بنیاد مستضعفان از راه‌اندازی سکو روستایی برای ارتقای عدالت آموزشی خبر داد و گفت: این برنامه با تمرکز بر توانمندسازی معلمان و حمایت هدفمند از دانش‌آموزان مناطق محروم، به‌دنبال افزایش چشمگیر ورودی دانش‌آموزان به مدارس سمپاد و دانشگاه‌های برتر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آئین شکرانه اقدامات بنیاد مستضعفان در حوزه ارتقای عدالت آموزشی در مناطق کم برخوردار باحضور رئیس بنیاد مستضعفان و ۲۰ نفر از برترین پذیرفته شدگان کنکور سراسری ۱۴۰۵ برگزار شد.

دهقان گفت: این موفقیت‌ها با هم‌افزایی بنیاد علوی و تلاش دلسوزانه مشاوران و مسئولان آموزشی شکل گرفته و این مسیر حمایتی در آینده نیز با قوت و هدفمندی بیشتری ادامه خواهد یافت.

حسین دهقان با بیان اینکه فعالیت‌های گذشته بنیاد در حوزه عدالت آموزشی عمدتاً بر مدرسه‌سازی متمرکز بود، گفت: پرسش اصلی ما این است که مأموریت‌های محوری بنیاد، به‌ویژه در مناطق محروم، بر چه مبنایی استوار شود تا بتوانیم به‌صورت ریشه‌ای محرومیت‌زدایی کنیم؟ برای این هدف، دو محورِ وضعیت اقتصادی و اشتغال و آموزش را در اولویت قرار داده‌ایم.

وی در ادامه با اشاره به دستاورد‌های آماری برنامه‌های بنیاد مستضعفان افزود: در مقطع دوازدهم، ۲۲ هزار و ۲۲۵ دانش‌آموز را تحت پوشش داشتیم که ۴ هزار و ۱۰۱ نفر از آنها موفق به قبولی در آزمون سراسری (با رتبه زیر ۲۵ هزار) شدند؛ نکته حائز اهمیت این است که ۱۵ نفر از این عزیزان موفق به کسب رتبه‌های زیر ۱۰۰ کشور شده‌اند.

رئیس بنیاد مستضعفان با تبیین ابعاد برنامه‌های ۱۴۰۴ بنیاد علوی افزود: در حوزه توانمندسازی، مجموعاً بیش از ۱۰۰ هزار نفر شامل ۹۸ هزار و ۱۷۹ دانش‌آموز و ۲ هزار و ۱۸۶ معلم در برنامه‌های آموزشی ما بکارگیری شدند. همچنین ۳ هزار و ۶۲۳ دانش‌آموز در مدارس سمپاد و نمونه دولتی پذیرفته شدند و ۴ هزار و ۵۰۸ نفر نیز از خدمات هدایت تحصیلی پایه هشتم بهره‌مند شدند.

دهقان در پایان با تأکید بر عزم جدی این نهاد برای مقابله با پدیده بازماندگی از تحصیل افزود: از ۱۰۶ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل که شناسایی کردیم، خوشبختانه موفق شدیم ۲۶ درصد آنها (۵ هزار و ۲۰۰ نفر) را به صورت قطعی به چرخه آموزش بازگردانیم و این روند تا کاهش حداکثری بازماندگی از تحصیل با جدیت دنبال خواهد شد.

رئیس بنیاد مستضعفان با تأکید بر لزوم شاخص‌محور بودن عدالت آموزشی، افزود: حمایت‌های ما از دانش‌آموزان مناطق محروم از این پس شامل توانمندسازی معلمان، تولید محتوای آموزشی، تجهیز مدارس و اردو‌های انگیزشی است. در همین راستا، طراحی پلتفرم «رستایی» با استفاده از فناوری هوش مصنوعی در دستور کار قرار گرفته تا بتوانیم این حمایت‌ها را هدفمند و کارآمد کنیم.

وی با اشاره به موفقیت‌های اخیر در تقویت تحصیلی دانش‌آموزان، گفت: سال گذشته تعداد قابل‌توجهی از دانش‌آموزان تحت پوشش ما وارد مدارس سمپاد (استعداد‌های درخشان) شدند و اکنون ۲۰۰ نفر از دانش‌آموزانِ مناطق تحت پوشش، رتبه زیر هزار کنکور را کسب کرده‌اند که بنا داریم این آمار را به‌صورت تصاعدی افزایش دهیم.

توقف پرداخت‌های بلاعوض و تمرکز بر مشارکت مردمی

دهقان در بخش دیگری از سخنان خود، رویکرد اقتصادی بنیاد را تشریح کرد و گفت: سیاست قطعی ما این است که حتی یک ریال به‌صورت بلاعوض پرداخت نشود و هیچ فعالیتی بدون مشارکت خودِ مردم انجام نگیرد. ثمره این سیاست، پایداری ۹۸ درصدی مشاغل ایجاد شده است؛ به این معنا که افرادی که با حمایت بنیاد و مشارکت خودشان وارد عرصه کار شده‌اند، توانسته‌اند کسب‌وکار خود را حفظ کرده و توسعه دهند.

رئیس بنیاد مستضعفان ابراز امیدواری کرد که با همکاری سه‌جانبه میان بنیاد، خانواده‌ها و دانش‌آموزان، مسیر توانمندسازی مناطق محروم به الگویی موفق در کشور تبدیل شود.

وی خطاب به دانش‌آموزان گفت: اجازه ندهید رتبه کنکور، شما را تعریف کند؛ این عدد تنها جلوه‌ای کوچک از وجود شماست. جوهر انسانی در سایه اراده، استمرار و مواجهه با چالش‌ها شکل می‌گیرد و وظیفه ما بسترسازی برای شکوفایی این جوهر است. مأموریت ما در بنیاد مستضعفان، شکستن این انحصار و فراهم کردن مسیر موفقیت برای دانش‌آموزان مناطق محروم با کمترین هزینه است.

دهقان از گسترش دایره حمایت‌ها خبر داد و گفت: از دو سال گذشته کار را آغاز کرده‌ایم و اکنون در حال گسترش این خدمات به مقاطع تحصیلی پایین‌تر هستیم تا معدل و مؤلفه‌های تحصیلی دانش‌آموزان مناطق محروم از همان ابتدا تقویت شود. ما معتقدیم محرومیت‌زدایی واقعی، از مسیر آموزش و تخصص‌گرایی می‌گذرد.»

در ادامه این مراسم، علی جعفری، معاون آموزش بنیاد علوی، با ارائه آماری از اقدامات انجام‌شده در سال اخیر، از برقراری ۱۱ میلیون دقیقه، مشاوره تحصیلی برای ۳۹ هزار دانش‌آموز خبر داد و گفت: اثربخشیِ ارتباط مستمر وجه تمایز این طرح است که مشاوران بنیاد با ثبت بیش از ۹۱۷ هزار تماس، معادل ۲۱ سال فعالیت متمرکزِ مشاوره‌ای را برای حمایت از این دانش‌آموزان انجام داده‌اند.

در این آیین گزارشی از نتایج درخشان داوطلبان تحت حمایت اعلام شد که بر اساس گزارش ارائه شده، نتایج پذیرش دانش‌آموزان تحت پوشش بنیاد علوی در کنکور سراسری امسال به شرح زیر است:

۱۴ نفر: رتبه زیر ۱۰۰،

۳۴ نفر: رتبه زیر ۲۰۰،

۵۹۰ نفر: رتبه زیر ۵۰۰،

۱۷۰ نفر: رتبه زیر ۱۰۰۰،

۱۶۵۶ نفر: رتبه زیر ۲۰ هزار

۳۶۹۶ نفر: قبولی در رشته‌های روزانه دانشگاه‌های دولتی

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