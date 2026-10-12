به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ابراهیم عزیزی در گفت‌و‌گو با شبکه خبر با اشاره به مرز هزار و سیصد کیلومتری استان سیستان و بلوچستان با پاکستان و افغانستان و برخی تبعات امنیتی آن گفت: اتاق عملیات ضد انقلاب نیز به سمت یک جنگ ترکیبی حرکت کرده البته با حمایت و پشتیبانی برخی کشور‌های منطقه و جریان‌های همسو با دشمنان ملت ایران. این یک تحلیل اطلاعاتی نیست این یک سند اطلاعاتی است. در همین نشست‌هایی که با مسئولین مربوطه داشتیم این کاملا روشن واضح و شفاف بود که گروهک‌هایی که سالیان طولانی در همین دو کشوری که عرض کردم ساکن شده بودند با حمایت با پشتیبانی برخی کشور‌ها دست به اقداماتی زدند.

وی افزود: البته قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی و فراجا هم اقداماتی قاطع و جدی به اجرا گذاشتند و من این نوید را می‌دهم که ان شاءالله به فضل الهی با اقدامات ترکیبی که در ایران اسلامی در بخش‌های مختلف چه در حوزه امنیت مرز و انسداد مرز و چه در حوزه توسعه و پدافند داخلی در دستورکار است به فضل الهی این بخش از نگرانی‌ها برطرف خواهد شد. آمریکایی‌ها بدانند، برخی کشور‌های منطقه بدانند، کشور‌هایی که منابع سنگینی را به گروهک‌های ضد انقلاب در این استان داده‌اند و پشتیبانی کردند بدانند که همه اسناد اطلاعاتی آن موجود است و جمهوری اسلامی ایران همانطور که شیطان بزرگ آمریکا و هم پیمانانش را در آن جنگ ترکیبی به شکست کشید این دست نشانده‌ها و این گروهک‌هایی که به نظر می‌آید در امتداد این اقدام آمریکایی‌ها می‌خواهند ابراز وجود کنند را نیز مورد برخورد قرار خواهد داد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: برخی از کشور‌های منطقه که احساس شکست می‌کنند نیز در این جریان همراهی کردند که من این را به جهت همسویی شان با آمریکایی‌ها می‌دانم. جمهوری اسلامی هوشیار، بیدار، رصدگر، آماده و مقتدر است. در همین دیدار اخیر من دیدم آمادگی‌های خوبی که قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران از همه جهات وجود دارد. مطلب دیگر اینکه ایران اسلامی و جمهوری اسلامی در طول سال‌ها سعی کرده هر آنچه که در توان داشته برای همه مردم و مرزنشینان به ویژه در همین پهنه جنوب شرق در استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی پای کار بیاورد. اینکه برخی‌ها القاء کنند در استان تبعیض است بی عدالتی است، اینها به نظر می‌آید که یا از عدم شناخت است یا مغرضانه است.

وی افزود: در هر حال نیرو‌های مسلح ما، نیرو‌های امنیتی ما، وزارت اطلاعات ما، فرا جای ما و همه ارکان نظام اسلامی در پرتو اقدامات خوبی که شروع شده و پشتیبانی‌هایی که از سوی همه ارکان نظام اسلامی از این استان و سایر استان‌های مرزی کشور خواهد شد، اجازه نخواهند داد که ذره‌ای این ناامنی‌ها ادامه پیدا کند. ممکن است اقدامات کور ناشیانه، وحشیانه و غیر انسانی صورت گرفته باشد. همین شهادت مامور خانم معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان که برای امر خیر کمک به مردم در منطقه حضور داشت، نشان دهنده این است که برخی گروهک‌های ضدانقلاب اولاً درست مردم سیستان و بلوچستان را خوب نشناخته‌اند و دوم اینکه اقتدار جمهوری اسلامی را هنوز به درستی درک نکرده‌اند. در این راستا من مطمئن هستم که هم نیرو‌های مسلح و هم دستگاه‌های امنیت ساز ما و هم مسئولین سیاسی و هم ان شاءالله همه ارکان به ویژه کمیسیون امنیت ملی مجلس هم این وظیفه را داریم و تصمیمات خوبی گرفتیم.

عزیزی گفت: ان شاءالله موضوع انسداد مرز را به عنوان یک اولویت جدی در این استان دنبال می‌کنیم. دولت باید خیلی فوری موضوع انسداد کامل مرز را با اعتباراتی که مصوب شده انجام دهد. این مطالبه جدی کمیسیون امنیت ملی از دولت است. هوشمندسازی مرز نیز از بحث‌های مهمی است که ما برای آن اعتباراتی را پیش بینی کردیم. انتظار داریم هوشمندسازی سرعت بگیرد و قطع کردن زنجیره‌های ناامن ساز که وظیفه همه دستگاه هاست اجرایی شود و زمینه را انشاءالله برای ایجاد بستر توسعه و رشد و شکوفایی این استان و مردم عزیز نوار مرزی فراهم می‌کنیم.