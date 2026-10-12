قائم‌مقام وزیر کشور گفت: قرآن تنها پرچم و علمی است که همه آحاد جامعه می‌توانند با عشق، علاقه و اطمینان زیر آن جمع شوند و توسل و توجه به قرآن می‌تواند کشور ما را از مشکلات نجات دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار علی‌اکبر پورجمشیدیان، قائم‌مقام و معاون امنیتی وزیر کشور، امروز دوشنبه ۲۰ مهرماه در مراسم افتتاحیه دارالقرآن بسیج وزارت کشور و محفل انس با قرآن کریم که به همین مناسبت در نمازخانه این وزارتخانه برگزار شد، ضمن خیرمقدم به استادان، پیشکسوتان و قاریان قرآن و قدردانی از حضور آنان، اظهار کرد: امیدوارم این مراسم سرآغازی برای گسترش فعالیت‌های قرآنی در وزارت کشور و مجموعه‌های تابعه آن باشد و خداوند تلاش‌های همه عزیزان، به‌ویژه برادران و خواهران بسیجی را قبول کند.

وی با اشاره به اهتمام وزارت کشور به توسعه فعالیت‌های قرآنی در دوره دولت چهاردهم افزود: با عنایت و حمایت وزیر کشور، از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تصمیم گرفتیم توجه بیشتری به قرآن کریم در مجموعه وزارت کشور داشته باشیم. خوشبختانه در این زمینه توفیقات خوبی حاصل شده و تعاملات و ارتباطات مؤثری شکل گرفته است.

پورجمشیدیان با بیان اینکه فعالیت‌های قرآنی در بخش‌های مختلف وزارت کشور در حال گسترش است، ادامه داد: امروز در ستاد وزارت کشور و مجموعه‌های تابعه، از استانداری‌ها و فرمانداری‌ها گرفته تا بخشداری‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور، حرکت قرآنی آغاز شده است. در ابتدا فعالیت‌ها را از همکاران خودمان شروع کردیم، اما استقبال صورت‌گرفته فراتر از انتظار بود و خوشبختانه خانواده‌های کارکنان نیز از برنامه‌ها و جشنواره‌های قرآنی استقبال کردند.

قائم‌مقام وزیر کشور با اشاره به همکاری‌های صورت‌گرفته با سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: تفاهم‌ها و توافق‌هایی نیز با سازمان تبلیغات اسلامی داشته‌ایم و امیدواریم بتوانیم بیش از گذشته از برکات قرآن کریم در مجموعه وزارت کشور بهره‌مند شویم.

وی قرآن کریم و خدمت به زائران اربعین حسینی را دو فرصت و برکت مهم برای وزارت کشور دانست و گفت: معتقدم یکی از برکات مهمی که در وزارت کشور وجود دارد، قرآن کریم است. خوشبختانه همکاران ما و استانداران در استان‌های مختلف نیز هر جا موضوع فعالیت‌های قرآنی مطرح شده، به‌خوبی پای کار آمده‌اند و امیدواریم قرآن در مسیر خدمت‌رسانی به مردم و کشور دستگیر ما باشد.

پورجمشیدیان در ادامه با اشاره به جایگاه اربعین حسینی در مأموریت‌های وزارت کشور اظهار کرد: اربعین امام حسین (ع) نیز از برکات و عنایات اهل‌بیت (ع) به ماست. همواره به همکاران خود در ستاد مرکزی اربعین تأکید کرده‌ام که مسئولیتی که در زمینه خدمت‌رسانی به زائران اربعین بر عهده وزارت کشور قرار گرفته، صرفاً یک مأموریت اداری و از جنس کار‌های معمول و جاری نیست، بلکه عنایتی ویژه است که باید قدر آن را بدانیم.

معاون امنیتی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه قرآن در سیره اهل‌بیت (ع)، به واقعه شب عاشورا اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که باید همواره به آن توجه کنیم، عظمت قرآن در نگاه امام حسین (ع) و یاران ایشان است. شب عاشورا، هنگامی که دشمن برای آغاز جنگ آماده می‌شد، امام حسین (ع) از آنان مهلت خواستند تا آن شب را به تلاوت قرآن، دعا و راز و نیاز با خداوند اختصاص دهند.

وی افزود: این درخواست از سوی شخصیتی مانند حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و در شرایطی که ایشان و یارانشان در محاصره دشمن بودند، بسیار تأمل‌برانگیز است. امام حسین (ع) حتی در آن شرایط نیز خواستار فرصتی برای تلاوت قرآن شدند و حضرت ابوالفضل العباس (ع) و دیگر یاران ایشان نیز برای تحقق این خواسته در برابر دشمن ایستادند تا جنگ آغاز نشود و فرصت عبادت و تلاوت قرآن فراهم شود.

پورجمشیدیان با تأکید بر ضرورت الگوگیری از این سیره در زندگی فردی و اجتماعی بیان کرد: این اتفاق نشان‌دهنده عظمت قرآن و جایگاه آن در زندگی اولیای الهی است. ما نیز باید به این موضوع توجه داشته باشیم و برای قرآن در زندگی و برنامه‌های خود جایگاه ویژه‌ای در نظر بگیریم.

قائم‌مقام وزیر کشور در ادامه با بیان خاطره‌ای از دوران دفاع مقدس و تأکید فرماندهان جبهه بر تلاوت قرآن، اظهار کرد: خداوند شهید مهدی باکری را رحمت کند. در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ که در جبهه حضور داشتیم، جلسات فرماندهان معمولاً با تلاوت قرآن همراه بود.

وی ادامه داد: شبی که برای عملیات والفجر ۴ آماده می‌شدیم، فرماندهان به دلیل شرایط عملیات، عجله و اضطراب داشتند. در آن جلسه، شهید باکری از من خواست قرآن بخوانم. من نیز تصور کردم با توجه به شرایط و ضرورت آمادگی برای عملیات، خواندن یکی دو آیه کافی است؛ بنابراین به‌سرعت آیاتی را تلاوت کردم، اما ایشان به من توجه کردند و گفتند: «اگر قرآن می‌خواهیم، باید بجنگیم؛ یک بار دیگر قرآن بخوان.»

پورجمشیدیان این خاطره را نشان‌دهنده توجه عمیق فرماندهان دوران دفاع مقدس به قرآن دانست و تصریح کرد: این رفتار برای من بسیار عجیب و تأثیرگذار بود. فرماندهانی که در آستانه یک عملیات مهم قرار داشتند، در آن شرایط نیز به تلاوت قرآن توجه می‌کردند و آن را در اولویت قرار می‌دادند.

وی با تأکید بر اینکه انس با قرآن باید به یک رویکرد جدی در جامعه تبدیل شود، گفت: یقین دارم توجه به قرآن، توسل به آن و بهره‌گیری از عنایات این کتاب آسمانی می‌تواند کشور ما را نجات دهد. در گفت‌وگویی که با استاد ابوالقاسمی نیز داشتیم، بر این نکته تأکید شد که هرگاه مشکلات افزایش پیدا می‌کند، باید به قرآن متوسل شویم و به سمت آن بازگردیم؛ چراکه قرآن راه نجات ماست.

پورجمشیدیان در پایان با تأکید بر ظرفیت وحدت‌آفرین قرآن کریم خاطرنشان کرد: قرآن تنها خیمه، پرچم و علمی است که همه آحاد ملت ایران می‌توانند با عشق، علاقه و اطمینان زیر آن جمع شوند. قرآن می‌تواند مظهر انسجام ملی کشور ما باشد و زمینه همدلی و همبستگی بیشتر مردم را فراهم کند.

وی ضمن قدردانی مجدد از حضور استادان و قاریان قرآن در این مراسم ابراز امیدواری کرد که افتتاح دارالقرآن بسیج وزارت کشور آغاز حرکتی مستمر و اثربخش باشد و کارکنان این وزارتخانه بیش از گذشته زندگی خود را با قرآن پیوند بزنند و در دنیا و آخرت با این کتاب آسمانی محشور باشند.