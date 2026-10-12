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پیام رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی به مناسبت روز ملی مدیریت بحران منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیام رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی به مناسبت روز ملی مدیریت بحران منتشر شد.
در این پیام آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
روز ملی مدیریت بحران، فرصتی برای بازنگری در ظرفیتها، ارزیابی اقدامات و تأکید بر ضرورت ارتقای توان استان در پیشگیری و مواجهه مؤثر با حوادث و مخاطرات به شمار میرود.
رویکرد اصولی در مدیریت بحران، محدود به زمان وقوع حادثه نبوده و مجموعهای پیوسته از اقدامات پیشگیرانه، کاهش خطرپذیری، آمادگی، پاسخ مؤثر و بازسازی و بازتوانی را در بر میگیرد. تکمیل و تقویت این چرخه، مستلزم توسعه زیرساختها، ارتقای دانش و مهارت نیروهای تخصصی، تأمین و نوسازی تجهیزات و استقرار سازوکارهای هماهنگ برای تصمیمگیری و اقدام بهموقع است.
در همین چارچوب، آغاز روند نوسازی ناوگان و تجهیزات مدیریت بحران استان، گامی مهم در راستای تقویت زیرساختهای عملیاتی، افزایش آمادگی دستگاههای مسئول و ارتقای کیفیت خدماترسانی در شرایط اضطراری است.
اینجانب ضمن گرامیداشت روز ملی مدیریت بحران، از تلاشهای ارزشمند اعضای ستاد مدیریت بحران استان، فرمانداران، مدیران دستگاههای اجرایی، نیروهای امدادی و مجموعههای خدماترسان که در مسیر حفظ امنیت، سلامت و آرامش مردم با تعهد و مسئولیتپذیری ایفای نقش میکنند، قدردانی مینمایم.
رضا رحمانی
استاندار آذربایجانغربی
و رئیس ستاد مدیریت بحران استان