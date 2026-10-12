به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیام رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی به مناسبت روز ملی مدیریت بحران منتشر شد.

در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

روز ملی مدیریت بحران، فرصتی برای بازنگری در ظرفیت‌ها، ارزیابی اقدامات و تأکید بر ضرورت ارتقای توان استان در پیشگیری و مواجهه مؤثر با حوادث و مخاطرات به شمار می‌رود.

رویکرد اصولی در مدیریت بحران، محدود به زمان وقوع حادثه نبوده و مجموعه‌ای پیوسته از اقدامات پیشگیرانه، کاهش خطرپذیری، آمادگی، پاسخ مؤثر و بازسازی و بازتوانی را در بر می‌گیرد. تکمیل و تقویت این چرخه، مستلزم توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای دانش و مهارت نیرو‌های تخصصی، تأمین و نوسازی تجهیزات و استقرار سازوکار‌های هماهنگ برای تصمیم‌گیری و اقدام به‌موقع است.

در همین چارچوب، آغاز روند نوسازی ناوگان و تجهیزات مدیریت بحران استان، گامی مهم در راستای تقویت زیرساخت‌های عملیاتی، افزایش آمادگی دستگاه‌های مسئول و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی در شرایط اضطراری است.

اینجانب ضمن گرامیداشت روز ملی مدیریت بحران، از تلاش‌های ارزشمند اعضای ستاد مدیریت بحران استان، فرمانداران، مدیران دستگاه‌های اجرایی، نیرو‌های امدادی و مجموعه‌های خدمات‌رسان که در مسیر حفظ امنیت، سلامت و آرامش مردم با تعهد و مسئولیت‌پذیری ایفای نقش می‌کنند، قدردانی می‌نمایم.

رضا رحمانی

استاندار آذربایجان‌غربی

و رئیس ستاد مدیریت بحران استان