به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهادکشاورزی شهرستان آباده گفت: ذرت علوفه‌ای از ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار مزارع این شهرستان در حال برداشت است و پیش بینی می‌شود تا اوایل آبان ماه، ۱۱۵ هزار تن محصول برداشت و روانه بازار مصرف شود.

محمدحسین خسروی افزود: ارقام کشت شده شامل ۷۰۳، ۷۰۴، جتا و ماکسیما است و بیشترین کشت مربوط به حومه آباده که علاوه بر ارسال محصول به استان‌های همجوار در دامداری‌های شهرستان نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.