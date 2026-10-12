رئیس کل دادگستری مازندران در چهارمین نشست کمیته راهبری استان، بر اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس کل دادگستری استان در چهارمین نشست کمیته راهبری مازندران، بر اجرای دقیق تکالیف دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد.

عباس پوریانی با اشاره به ضرورت اجرای این قانون، دستوراتی درباره شناسایی موانع و چالش‌های اجرای ماده ۱۴ و پیگیری موضوعات مرتبط با املاک فاقد سند صادر کرد.

وی با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه کوتاهی در اجرای قانون پذیرفتنی نیست، از مدیران حاضر خواست دستورات ابلاغی را با فوریت اجرا کنند و گزارش اقدامات خود را به‌صورت مستمر به دبیرخانه کمیته راهبری ارائه دهند.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین بر ثبت مشخصات املاک غیرمنقول فاقد سند در اداره کل آموزش و پرورش، اداره کل ورزش و جوانان و دانشگاه علوم پزشکی تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی برای ثبت اطلاعات دست‌کم ۱۰ درصد از کل املاک فاقد سند این دستگاه‌ها و ارائه گزارش آن شد.

پوریانی با اشاره به مسئولیت مشترک دستگاه‌ها در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: همه دستگاه‌ها در این زمینه وظایف و مسئولیت‌هایی دارند و باید پاسخگو باشند؛ بنابراین باید از ظرفیت این قانون برای برنامه‌ریزی و پیگیری اجرای صحیح آن در همه شهر‌های استان استفاده شود.

نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها در اجرای ماده ۱۴ قانون، تشکیل پرونده قضایی برای مدیرانی که در انجام تکالیف قانونی خود قصور یا ترک فعل داشته باشند و احصای وظایف ادارات و دانشگاه‌ها در زمینه مستندسازی املاک دولتی، از دیگر محور‌های مورد تأکید دستگاه قضایی استان در این نشست بود.

همچنین روند اتصال شهرداری ساری به سامانه صدور شناسه یکتا برای املاک، با هدف شفاف‌سازی و تسهیل فرایند‌های مرتبط، بررسی و پیگیری شد.