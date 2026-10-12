وزارت امور خارجه چین از اعمال تحریم‌هایی علیه وزیر ارتباطات و فناوری پاراگوئه و وزیر امور خارجه بلیز خبر داد.

چین دو مقام پاراگوئه و بلیز را به علت روابط با تایوان تحریم کرد

چین دو مقام پاراگوئه و بلیز را به علت روابط با تایوان تحریم کرد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از پکن، وزارت امور خارجه چین از اعمال تحریم‌هایی علیه وزیر ارتباطات و فناوری پاراگوئه و وزیر امور خارجه بلیز خبر داد؛ اقدامی که پکن آن را در واکنش به حمایت این مقام‌ها از روابط دیپلماتیک با تایوان و در دفاع از حاکمیت ملی خود اعلام کرده است.

بر اساس اعلام رسمی وزارت امور خارجه چین، گوستاوو ویاته، وزیر ارتباطات و فناوری پاراگوئه، مشمول اقدامات محدودکننده چین شده است. این اقدامات شامل مسدود شدن دارایی‌های او در چین، ممنوعیت انجام معاملات و همکاری اشخاص و سازمان‌های چینی با وی و همچنین ممنوعیت صدور روادید و ورود به سرزمین اصلی چین، هنگ‌کنگ و ماکائو است.

هم‌زمان، چین فرانسیس فونسکا، وزیر امور خارجه بلیز، را نیز در فهرست تحریم‌های مرتبط با روابط این کشور با تایوان قرار داده است.

پکن اعلام کرده است که حمایت برخی مقام‌های خارجی از حفظ روابط رسمی با تایوان و مواضع آنان در مسائل مرتبط با چین، منافع اساسی این کشور را نقض می‌کند. چین تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند و با هرگونه اقدام برای به‌رسمیت‌شناختن آن به‌عنوان کشوری مستقل مخالفت می‌کند.

پاراگوئه و بلیز از جمله شمار اندک کشورهایی هستند که همچنان روابط دیپلماتیک رسمی با تایوان دارند. در مقابل، دولت تایوان ادعای حاکمیت چین بر این جزیره را رد می‌کند.

اقدام تازه پکن در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک این کشور برای کاهش شمار متحدان رسمی تایوان صورت گرفته است و بار دیگر نشان می‌دهد مسئله تایوان همچنان یکی از خط قرمزهای پکن و محورهای اصلی اختلاف چین با برخی دولت‌های خارجی است.