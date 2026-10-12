به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در پیامی درگذشت مادر شهیدان والامقام سمرقندی را تسلیت گفته و به مقام والای مادران شهدا ادای احترام کرد.

در این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مادران شهدا با ایمان استوار و صبر بی‌بدیل خود، جلوه‌های ماندگار ایثار و فداکاری را در تاریخ این سرزمین به یادگار گذاشته‌اند و بی‌شک نام و یاد این بانوان بزرگوار، همواره با عزت و سربلندی ایران اسلامی پیوند خورده است.

اینجانب درگذشت مرحومه گوزل نقی مادر گرامی شهیدان سمرقندی را به خانواده معزز ایشان و مردم شریف استان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، رحمت واسعه الهی برای آن مادر فداکار و هم‌جواری با فرزندان شهیدش و صبر و شکیبایی برای بازماندگان مسئلت دارم.