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حریق تابلو برق در دانشگاه آزاد سمنان مهار و از وقوع خسارات گسترده جلوگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حادثه حریق در یکی از تابلوهای برق دانشگاه آزاد سمنان ظهر امروز با حضور به موقع نیروهای آتشنشانی ایستگاه شماره ۵ مهار شد
آتشیار سوم محسن نوحی، فرمانده تیم عملیات در خصوص این حادثه گفت: به محض رسیدن تیم ۵ نفره به محل، ایمنسازی محیط و قطع جریان برق به سرعت انجام شد تا از گسترش آتش به سایر بخشهای الکتریکی و کابلهای مجاور جلوگیری شود.
وی افزود: با استفاده از تجهیزات خاموش کننده مناسب حریقهای الکتریکی، آتش در کوتاهترین زمان ممکن کاملاً خاموش شد
وی افزود: این حادثه خسارت جانی در پی نداشت و تیم عملیاتی پس از اطمینان از رفع خطرِ نشت الکتریسیته و بازگشت ایمنی به محل، عملیات را به پایان رساند.