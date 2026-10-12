به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حادثه حریق در یکی از تابلو‌های برق دانشگاه آزاد سمنان ظهر امروز با حضور به موقع نیرو‌های آتش‌نشانی ایستگاه شماره ۵ مهار شد

آتش‌یار سوم محسن نوحی، فرمانده تیم عملیات در خصوص این حادثه گفت: به محض رسیدن تیم ۵ نفره به محل، ایمن‌سازی محیط و قطع جریان برق به سرعت انجام شد تا از گسترش آتش به سایر بخش‌های الکتریکی و کابل‌های مجاور جلوگیری شود.

وی افزود: با استفاده از تجهیزات خاموش کننده مناسب حریق‌های الکتریکی، آتش در کوتاه‌ترین زمان ممکن کاملاً خاموش شد

وی افزود: این حادثه خسارت جانی در پی نداشت و تیم عملیاتی پس از اطمینان از رفع خطرِ نشت الکتریسیته و بازگشت ایمنی به محل، عملیات را به پایان رساند.