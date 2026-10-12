به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری اعضای یک باند سرقت مغازه و کشف ۱۲ فقره سرقت از واحد‌های صنفی در یکی از شهر‌های بزرگ مازندران خبر داد.

سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از مغازه‌ها و واحد‌های صنفی، مقابله با سارقان به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، اعضای این باند را شناسایی کردند و در عملیاتی هماهنگ، آنها را دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران ادامه داد: متهمان در مواجهه با مستندات و ادله موجود، به چندین فقره سرقت از مغازه‌ها اعتراف کردند.

در جریان این عملیات، بخشی از اموال مسروقه شامل موتورسیکلت، دوچرخه، چرخ خیاطی، انواع ابزارآلات برقی از جمله دریل، تعدادی گوشی تلفن همراه و لپ‌تاپ کشف شد.

سرهنگ خورشاد گفت: پرونده متهمان پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.