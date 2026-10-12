مدیران ارشد شرکت‌های فناور بخش خصوصی و دولتی ایران و روسیه، سومین نشست فناوری اطلاعات و ارتباطات دو کشور را برگزار و راهکار‌های ارتقاء تعاملات در حوزه هوش مصنوعی و ICT را بررسی کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، مدیران ارشد شرکت‌های فناور بخش خصوصی و دولتی ایران و روسیه در حاشیه دومین مجمع جهانی دیجیتال در مسکو، سومین نشست فناوری اطلاعات و ارتباطات دو کشور را برگزار و راهکار‌های ارتقاء تعاملات در حوزه هوش مصنوعی و ICT را بررسی کردند.

سومین مجمع فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و روسیه امسال در حاشیه «دومین مجمع جهانی دیجیتال» برگزار شد و مدیران ارشد ۸ شرکت فناور ایرانی و ۹ شرکت متناظر روسی، ضمن ارائه دستاورد‌های نوآورانه خود در حوزه‌های مخابراتی، دیجیتال، نرم‌افزار‌های کاربردی، هوش مصنوعی و امنیت سایبری، پیشنهاد‌های عملیاتی خود را برای توسعه همکاری‌ها بیان کردند.

این رویداد بستری راهبردی برای تدوین راهکار‌های عملیاتی با هدف ارتقای همکاری‌های دوجانبه در حوزه ICT فراهم آورد.

«الکساندر شویتوف» معاون وزیر توسعه دیجیتال، مخابرات و ارتباطات جمعی فدراسیون روسیه در این نشست، ضمن تبیین ظرفیت‌های نوین مخابراتی کشورش، حضور شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در نشست جهانی دیجیتال روسیه را فرصتی ارزشمند برای تبادل اطلاعات و آغاز همکاری‌ها دانست.

وی گفت: ظرفیت‌های تعامل گسترده‌ای، به‌ویژه در حوزه‌های هوش مصنوعی و امنیت سایبری میان دو طرف وجود دارد که باید از آنها بهره برد.

در مراسم آغاز به کار این نشست، «دانش‌دوست» رایزن همکاری فناوری و نوآوری نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مسکو، پیام رسمی کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه را قرائت کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در این پیام، بر اهمیت هم‌افزایی راهبردی ایران و روسیه در توسعه تبادلات دیجیتال و لزوم بسترسازی‌های حاکمیتی تأکید کرد.

وی صیانت از داده‌های حیاتی و بومی برای آموزش و استنتاج مدل‌های هوش مصنوعی، توسعه مراکز داده و فناوری‌های رایانش ابری، و ارتقای توان محاسباتی بالا برای ایجاد شبکه‌های ارتباطی پرظرفیت، پایدار و امن را محور‌های کلیدی و ستون‌های اصلی استقلال فناورانه در دهه پیش رو عنوان کرد.