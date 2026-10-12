به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، محمدفرید سپری با تأکید بر ضرورت مدیریت تقویم زراعی در مناطق جنوبی کشور افزود: این میزان بذر هیبرید باید با برنامه‌ریزی دقیق، از نیمه دوم آبان‌ماه تا نیمه نخست بهمن‌ماه جهت جلوگیری از هرگونه وقفه در تولید، تأمین و میان کشاورزان توزیع شود.

بر اساس برنامه‌های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، برای کشت زمستانه گوجه‌فرنگی تولید حدود یک میلیون و ۲۰۶ هزار تن محصول از سطح ۲۳ هزار هکتار و برای کشت بهاره نیز تولید بیش از یک میلیون و ۱۱۴ هزار تن پیش‌بینی شده است که عمده این عملیات در استان‌های فارس، خوزستان، هرمزگان، بوشهر و جنوب کرمان متمرکز خواهد بود.

این مقام مسئول با اشاره به رویکرد حمایتی وزارتخانه برای تقویت تولید داخلی، توسعه مزارع الگویی و طرح‌های انتخاب مشارکتی ارقام (PVS) را راهبردی کلیدی برای اعتماد کشاورزان به بذور داخلی برشمرد. با این حال، سیاست فعلی بر ترکیبی از بهره‌گیری از توان داخلی و واردات بهینه استوار است تا ضمن تأمین ارقام پربازده، وابستگی تولید به نهاده‌های وارداتی به‌تدریج کاهش یابد.

سپری در پایان با اشاره به چالش‌های موجود در زنجیره تأمین نهاده‌ها از جمله محدودیت‌های ارزی، بانکی و موانع ترخیص، از پیگیری ویژه جهت تأمین نقدینگی شرکت‌های واردکننده و رفع موانع گمرکی خبر داد تا روند تولید محصولات راهبردی کشاورزی در فصل پیش‌رو دچار خلل نشود.