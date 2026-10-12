برنامه «یک روز بانشاط کودکان در نمازخانه» با اجرای بازی‌های گروهی، کارگاه خلاقیت و آموزش مفاهیم دینی در دبستان شهید قربان جعفری واردمحله ساری برگزار شد.

تلفیق بازی، خلاقیت و آموزش مفاهیم دینی در برنامه جهادی مدارس ساری

تلفیق بازی، خلاقیت و آموزش مفاهیم دینی در برنامه جهادی مدارس ساری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، برنامه «یک روز بانشاط کودکان در نمازخانه» با هدف تلفیق بازی، خلاقیت و آموزش مفاهیم دینی در دبستان شهید قربان جعفری واردمحله شهرستان ساری برگزار شد.

ندا فرزین رئیس شورای جهادی شهرستان ساری با اشاره به اجرای این برنامه گفت: فعالیت‌ها با رویکردی شاد و تعاملی و متناسب با روحیه کودکان طراحی شد تا دانش‌آموزان در کنار تجربه لحظاتی بانشاط، از فرصت‌های آموزشی، فرهنگی و تربیتی نیز بهره‌مند شوند.

وی افزود: گفت‌وگوی دوستانه درباره مهارت‌های زندگی، بازی‌های گروهی و پرتحرک، آموزش مشارکتی ریاضی و برگزاری ایستگاه معما و چالش‌های ذهنی از بخش‌های این برنامه بود.

فرزین ادامه داد: ایستگاه کاردستی و خلاقیت هنری با تهیه پاکت هدیه، کتاب‌خوانی و قصه‌گویی کودکانه نیز با هدف تقویت خلاقیت و افزایش علاقه دانش‌آموزان به مطالعه برگزار شد.

رئیس شورای جهادی شهرستان ساری، آموزش عملی وضو و آشنایی با مفهوم نماز، اذکار و حرکات آن را از دیگر بخش‌های برنامه برشمرد و گفت: این آموزش‌ها با مشارکت دانش‌آموزان و در فضایی صمیمی دنبال شد.

وی با اشاره به برگزاری ایستگاه مهربانی و کار خوب افزود: این بخش با هدف تقویت محبت، همکاری، قدردانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانش‌آموزان اجرا شد تا آنان در کنار آموزش‌های درسی، اهمیت رفتار نیک و تعامل مثبت با دیگران را نیز تجربه کنند.

فرزین در پایان گفت: اجرای چنین برنامه‌هایی به همت بسیج سازندگی شهرستان ساری، زمینه حضور فعال‌تر گروه‌های جهادی در فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای خدمت‌رسانی به دانش‌آموزان را فراهم می‌کند.