رئیس سازمان امور اراضی کشور با تاکید بر ضرورت رعایت مقررات در اقدامات مرتبط با زمین‌های کشاورزی، تصریح کرد: رسیدگی به پرونده‌های این زمین‌ها بر پایه مستندات و ضوابط قانونی باشد.



به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، داور نامدار در نشست کارگروه اصلاحات ارضی، رعایت قانون و دقت در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با زمین های کشاورزی را زمینه ساز و لازمه تصمیمات عادلانه و صحیح خواند و افزود: بررسی این پرونده‌ها باید بر مبنای مستندات معتبر، سوابق موجود و نظر کارشناسی و در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود.

او با تاکید بر اینکه بی طرفی از الزامات تصمیم‌گیری صحیح و منصفانه در این حوزه است اظهار داشت: ملاک عمل باید قانون و مستندات معتبر باشد و فرآیند بررسی و تصمیم‌گیری با دقت، بی‌طرفی و رعایت حقوق قانونی تمامی ذی‌نفعان دنبال شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق مردم، حفظ اعتبار فرآیند‌های کارشناسی و اجرای دقیق مقررات، از اصول اساسی در انجام مأموریت‌های سازمان امور اراضی کشور به شمار می‌رود.