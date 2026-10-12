آغاز دور جدید اردوی تیم ملی تراپ و اسکیت
شش تیرانداز به اردوی تیم ملی اهداف پروازی دعوت شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، با دعوت پیام رجایی، سرمربی جدید تیمهای ملی اهداف پروزای، مرضیه پرورشنیا، محمد بیرانوند، امیر محمدیان و حسین دهقان در رشته تراپ و امیر محمد دادگر و عبدالقادیر شیرمحمدی در رشته اسکیت به این اردو دعوت شدند.
مرحله هفتم اردوی آماده سازی تیمهای ملی اهداف پروازی از بیست و یکم مهر در تهران آغاز میشود و تا ۸ آبان ماه ادامه دارد.
ملی پوشان کشورمان خود را برای مسابقات قهرمانی جهان قطر که اولین مرحله توزیع سهمیه المپیک ۲۰۲۸ است آماده میکنند.