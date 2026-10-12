به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از رویترز، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز دوشنبه اعلام کرد روسیه به جای آتش‌بس موقت، خواهان دستیابی به توافق صلحی پایدار است.

پسکوف به خبرنگاران گفت: رئیس‌جمهور پوتین و مقام‌های روسیه در سطوح مختلف بار‌ها اعلام کرده‌اند که خواهان آتش‌بس نیستیم؛ ما صلحی بلندمدت می‌خواهیم و برای دستیابی به آن آماده‌ایم هر کاری که ممکن است انجام دهیم.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین روز یکشنبه در گفت‌و‌گو با شبکه‌ای‌بی‌سی آمریکا از پوتین خواسته بود با برقراری آتش‌بس کامل به مدت ۶۰ روز موافقت کند تا اوکراین بتواند انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار کند.

روسیه مدت‌هاست از اوکراین می‌خواهد انتخابات برگزار کند و می‌گوید برگزار نکردن انتخابات، مشروعیت زلنسکی را زیر سؤال می‌برد. بر اساس قوانین اوکراین، برگزاری انتخابات در زمان اجرای حکومت نظامی ممنوع است.