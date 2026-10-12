به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، در نخستین سال اجرای این طرح سیب‌زمینی، پیاز، زعفران، سیر و گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای در کردستان شناسنامه‌دار می‌شوند.

غفوری مدیر محیط زیست و سلامت غذای جهاد کشاورزی کردستان، گفت: کشاورزان باید اطلاعات مربوط به نوع و زمان مصرف کود‌ها و سموم را در سامانه مربوط ثبت کنند.

با اجرای این طرح، امکان رهگیری محصولات از مزرعه تا بازار فراهم می‌شود و نظارت بر مصرف سموم و کود‌های کشاورزی افزایش می‌یابد.

این اقدام علاوه بر کمک به حفظ سلامت مصرف‌کنندگان زمینه ارتقای کیفیت محصولات و افزایش اعتماد بازار به محصولات کشاورزی استان را فراهم می‌کند.