به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، بازگیر درباره حل چالش پس روی آب دریای خزر گفت: تدوین برنامه‌ای جامع، علمی و بلندمدت برای مواجهه با روند نزولی تراز آب دریای خزر در دستور کار قرار گرفته است.

او افزود: حفاظت مؤثر از این پهنه آبی نیازمند عبور از اقدامات مقطعی و جلسات تشریفاتی است و باید با تفکیک دقیق وظایف دستگاه‌های اجرایی، چارچوبی عملیاتی و مبتنی بر ملاحظات علمی پیاده‌سازی شود.

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر ضرورت بازنگری در الگوی توسعه مناطق دریای خزر گفت: حوزه‌هایی نظیر مدیریت بهینه منابع آب، اصلاح الگوی کشت، نحوه استقرار صنایع و هدایت شیوه‌های گردشگری باید به گونه‌ای ساماندهی شوند که کمترین فشار بر زیست‌بوم دریای خزر وارد آید و پایداری معیشت جوامع محلی تضمین شود.

بازگیر ادامه داد: از سوی دیگر، با توجه به موقعیت مشترک دریای خزر میان پنج کشور ساحلی، دیپلماسی فعال محیط‌زیستی، تبادل داده‌های علمی و هماهنگ‌سازی سیاست‌های بهره‌برداری میان همسایگان، اصلی‌ترین راهکار برای مهار فشار‌های انسانی و مقابله با پیامد‌های ناشی از تغییرات اقلیمی و کاهش ورودی‌های آب به شمار می‌رود.