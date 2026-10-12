بازگشت ۳۸۲ زندانی مالی و جرایم غیرعمد در اصفهان به خانه

بازگشت ۳۸۲ زندانی مالی و جرایم غیرعمد در اصفهان به خانه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: درنیمه نخست امسال با تلاش ستاد دیه ۳۸۲ نفر از محکومان حبس غیربزهکار (مالی ۲۹۷ نفر، مهریه۸۳ و دیه ۲ نفر) با مجموع بدهی بیش از ۲ هزار و ۹۲۴ میلیارد تومان از زندان‌های استان آزاد شدند.

حجت‌الاسلام اسدالله جعفری افزود:این مبلغ شامل بیش از ۷۴۵ میلیارد تومان مربوط به گذشت شاکیان بیش از ۵۸ میلیارد تومان نقدینگی محکومان، بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان پذیرش ناتوانی مالی محکومان، ۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی و ۵۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان مربوط به کمک‌های بلاعوض از محل ستاد و خیران بوده است.

گفتنی است از این تعداد ۳۶۳ زندانی، مرد و ۱۹ زندانی زن بودند.