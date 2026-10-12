انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام دو ماه بعد از برگزاری از سوی دادگاه باطل شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام که ۲۰ مردادماه سال جاری برگزار شد و مجتبی ملکی به‌عنوان رئیس جدید این فدراسیون انتخاب شد، با حکم دادگاه ابطال شد.

عبدالمهدی نصیرزاده، رئیس پیشین فدراسیون که کمیسیون تطبیق وزارت ورزش و جوانان صلاحیت حضور او در انتخابات را تأیید نکرده بود، پس از این اتفاق از مسیر قضایی پیگیری کرد و در نهایت موفق به دریافت حکم ابطال انتخابات شد.

این رأی از سوی شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران صادر شده است. البته حکم صادرشده بدوی است و طرفین می‌توانند ظرف ۲۰ روز نسبت به آن اعتراض کنند. این اتفاق در شرایطی رخ داده که فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران پیش از این نیز از سوی فدراسیون جهانی با تعلیق مواجه شده بود؛ موضوعی که بر پیچیدگی شرایط این فدراسیون افزوده است.