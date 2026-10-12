به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان در این مراسم گفت: جمع‌آوری آثار شهدا، تقویت و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است تا نسل حاضر و آینده با آن آشنا شوند.

مجید صفدریان با تأکید بر اینکه شهدا هدایتگر هستند، افزود: آثار و سیره شهدا چراغ راه نسل‌های امروز و فرداست و باید در انتقال این فرهنگ به دانشجو معلمان و نسل جوان بیش از پیش تلاش کرد.