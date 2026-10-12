وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در روز بزرگداشت حافظ، با حضور در منزل استاد علیرضا کریم‌پور، پیشکسوت خوشنویسی و نقاشی‌خط شیراز، ضمن بازدید از آثار و گفت‌و‌گو با این هنرمند، بر حمایت وزارتخانه از چاپ و انتشار مجموعه آثار او تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، همزمان با روز بزرگداشت حافظ، با حضور در منزل استاد علیرضا کریم‌پور، هنرمند پیشکسوت خوشنویسی و نقاشی‌خط شیراز، ضمن دیدار و گفت‌و‌گو با وی، بر حمایت وزارت فرهنگ از چاپ و انتشار آثار او تأکید کرد.

این دیدار با همراهی حسینعلی امیری، استاندار فارس، در چارچوب برنامه‌های سفر وزیر فرهنگ به شیراز انجام شد. در این بازدید که با هدف پاسداشت جایگاه هنرمندان پیشکسوت صورت گرفت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کارگاه آثار استاد کریم‌پور بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیت‌های هنری این استاد برجسته قرار گرفت.

استاد علیرضا کریم‌پور، از چهره‌های شناخته‌شده هنری شیراز است که هنر خوشنویسی را نزد استاد قاسم احسنت آموخته و علاوه بر آموزش در هنرستان‌های شیراز، بیش از سه دهه به تدریس خوشنویسی و گرافیک اشتغال داشته است.

نقطه عطف فعالیت هنری او، خلق بیش از ۲ هزار اثر نقاشی‌خط با الهام از غزل‌ها و اشعار حافظ است که نشان‌دهنده پیوند عمیق میان شعر کلاسیک فارسی و هنر‌های تجسمی در این شهر است.

در پایان این نشست، استاد کریم‌پور یکی از آثار خود را به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار فارس اهدا کرد و وزیر فرهنگ نیز آمادگی این دستگاه را برای حمایت از چاپ و انتشار مجموعه آثار این هنرمند اعلام کرد.