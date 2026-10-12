بررسی سوابق و برنامههای وزیر پیشنهادی دفاع
نشست ویژه نمایندگان مجلس شورای برای استماع برنامهها و سوابق وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
نشست ویژه مجلس شورای اسلامی به منظور استماع برنامهها و سوابق مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صبح امروز (دوشنبه ۲۰ مهر ماه) به صورت حضور جمعی از نمایندگان و وزیر پیشنهادی دفاع و مشارکت مجازی نمایندگان دیگر برگزار شد. در این نشست وزیر پیشنهادی دفاع توضیحاتی را درباره سوابق و برنامه هایش ارائه کرد و در ادامه تعدادی از نمایندگان نقطه نظرات و سوالات خود را مطرح کردند.
بر اساس اعلام سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نشست رای اعتماد وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح روز یکشنبه هفته آینده، ۲۶ مهر برگزار خواهد شد.