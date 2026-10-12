به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کلان سوخت، هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی استان با هوشیاری به یک دستگاه تریلی با بار خاک مشکوک شدند و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند. سرهنگ دهقان افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از تریلی، ۶ مخزن حاوی مقدار ۱۸ هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی در زیر بار خاک کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی افزود: ماموران در این رابطه یک دستگاه تریلی توقیف و متهم به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.