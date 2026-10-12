نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، سیمرغ و جویبار در مجلس، مازندران را مستعد تبدیل‌شدن به الگوی کشوری در اجرای طرح‌های نوین پستی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، سیمرغ و جویبار در مجلس شورای اسلامی، زیرساخت‌های توسعه‌ای، مشارکت مردم و تراکم جمعیتی را از ظرفیت‌های مازندران برای تبدیل‌شدن به الگوی کشوری در اجرای طرح‌های نوین وزارت ارتباطات و شرکت ملی پست دانست.

عمران عباسی همزمان با روز جهانی پست، با قدردانی از تلاش‌های کارکنان این مجموعه، بر همگرایی دستگاه‌های مرتبط برای ارتقای خدمات و پاسخ‌گویی به نیاز‌های مردم تأکید کرد.

وی طرح «جی‌نف» را از الزامات زندگی امروز و نظام حکمرانی داده‌محور و مکان‌محور دانست و با تشریح آخرین وضعیت اجرای آن در حوزه انتخابیه خود گفت: در شهرستان قائم‌شهر، ۹۲ درصد محدوده شهری و ۹۰ درصد محدوده روستایی تحت پوشش این طرح قرار دارند.

عباسی افزود: میزان پوشش طرح در شهرستان سیمرغ در حوزه شهری ۷۵ درصد و در حوزه روستایی ۹۰ درصد، در جویبار به‌ترتیب ۹۴ و ۸۱ درصد، در سوادکوه شمالی ۱۰۰ و ۸۷ درصد و در سوادکوه ۸۶ و ۶۶ درصد است.

وی پراکندگی جمعیت و شرایط عشایری را از عوامل مؤثر بر میزان پوشش طرح در سوادکوه عنوان کرد.

ضرورت تسریع در اجرای پلاک هوشمند منازل

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، اجرای طرح پلاک هوشمند منازل مجهز به کد QR را در پاسخ‌گویی به نیاز‌های جامعه مهم دانست و گفت: پیشرفت این طرح در مناطق روستایی ۲۱ درصد و در مناطق شهری ۳۶ درصد است که رضایت‌بخش نیست.

عباسی از فرمانداران، شهرداران و دهیاران خواست با همکاری و هماهنگی بیشتر، اجرای این طرح را سرعت ببخشند تا زیرساخت‌های خدمات هوشمند و حکمرانی داده‌محور در مناطق شهری و روستایی تکمیل شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مازندران در حوزه سوادآموزی، زیرساخت‌های توسعه‌ای و تراکم جمعیت، ابراز امیدواری کرد تا پایان سال، پوشش این طرح در استان به ۹۵ درصد در مناطق شهری و ۸۵ درصد در مناطق روستایی برسد.

تأکید بر تقویت نیروی انسانی شرکت پست

نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، سیمرغ و جویبار در مجلس، توجه به ساختار سازمانی و تأمین نیروی انسانی شرکت پست را ضروری دانست و گفت: جایگزین‌نشدن نیرو‌ها پس از بازنشستگی کارکنان، از چالش‌های اصلی این مجموعه خدمات‌رسان است.

عباسی با اشاره به گردشگرپذیری مازندران افزود: در جنگ ۱۲ روزه، این استان پذیرای ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار شب اقامت و در جنگ ۴۰ روزه پذیرای ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار شب اقامت بوده است؛ موضوعی که با توجه به تعطیلات نوروزی و تابستانی، ضرورت توجه ویژه به تأمین نیروی انسانی و ترمیم ساختار شرکت پست را افزایش می‌دهد.

وی همچنین با اشاره به مسائل معیشتی کارکنان و تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی گفت: نمایندگان مجلس پیگیری این موضوعات را در دستور کار دارند و تلاش می‌کنند در این زمینه اتفاقات مثبتی رقم بخورد.