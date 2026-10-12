وضعیت نامناسب و نقاط حادثه‌خیز جاده ۱۸ کیلومتری حسن‌آباد به کرجو در سنندج، ایمن‌سازی این مسیر را به مطالبه جدی اهالی روستا و مناطق اطراف تبدیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، آسفالت فرسوده و نقاط حادثه‌خیز جاده حسن‌آباد به کرجو، تردد روزانه اهالی این روستا و مناطق اطراف را با خطر همراه کرده است.

به گفته اهالی، وقوع تصادفات و خسارت‌های جانی، ضرورت ترمیم مسیر و اصلاح نقاط حادثه‌خیز را دوچندان کرده, مطالبه‌ای که مردم همچنان چشم‌انتظار تحقق آن هستند.

اکنون، رسیدگی به وضعیت این جاده و پیگیری اقدامات عملی برای ایمن‌سازی آن ضرورتی است که نباید بیش از این به تأخیر بیفتد.