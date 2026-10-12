شبکه مستند سیما امروز با پخش دو مجموعه مستند، مخاطبان خود را به تماشای روایتی از فداکاری نوجوانان اصفهانی در دوران دفاع مقدس و نمایش جاذبه‌های طبیعی استان لرستان دعوت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «میراث پاییز» با تمرکز بر حضور دلیرانه دانش‌آموزان دبیرستان هاتف اصفهان در جبهه‌های دفاع مقدس، با بهره‌گیری از روایت‌های خانواده‌ها، جلوه‌هایی از آرمان‌خواهی و ایثار این نوجوانان را به تصویر می‌کشد.

این مستند امشب، بیستم مهرماه، ساعت ۲۱:۳۰ پخش می‌شود و بازپخش آن فردا ساعت ۹:۳۰ روی آنتن می‌رود.

همچنین، مجموعه مستند «کهن‌دیار» با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری و چشم‌انداز‌های بکر طبیعی استان لرستان تولید شده است.

این اثر که زیبایی‌های این منطقه را به نمایش می‌گذارد، امروز ساعت ۱۸:۱۵ پخش خواهد شد و تکرار آن نیز فردا ساعت ۱۳:۰۰ تقدیم علاقه‌مندان می‌شود.