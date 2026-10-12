پروفسور «مهمت تونر»؛ دانشمند ترک و برگزیده جایزه مصطفی (ص) در سال ۱۴۰۴، بخش نقدی جایزه خود را برای توسعه مدال رسول (ص) وقف کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پروفسور تونر در سال ۱۴۰۴ به عنوان یکی از سه برگزیده جایزه مصطفی (ص) معرفی شد و بر اساس اساسنامه جایزه، بخش نقدی این جایزه یعنی ۵۰۰ هزاردلار بین وی و دو برگزیده دیگر تقسیم شد.

این دانشمند حوزه مهندسی زیست‌پزشکی خواستار وقف مبلغ نقدی این جایزه، مشترکاً برای حمایت از دانشمندان جوان در قالب مدال رسول (ص) و نیز برای اهدای گرنت (پژوهانه) پژوهشگران جوان شده است.

پیش از پروفسور تونر، پروفسور اوگور شاهین، امید فرخ‌زاد و وهاب میررکنی برگزیدگان جایزه مصطفی (ص) در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴، بخش نقدی جایزه خود را برای تأسیس و ادامه مدال رسول(ص) اهدا کرده بودند.

مهمت تونر (متولد ۱۹۵۸)، دانشمند ترکیه‌ای‌الاصل و استاد مهندسی زیست‌پزشکی دانشکده پزشکی هاروارد است که سال ۱۴۰۴ برای توسعه سامانه‌های نانومیکروفلویدیک برگزیده ششمین دوره جایزه مصطفی(ص) شد؛ فناوری‌ که با جداسازی سلول‌های سرطانی در گردش خون، امکان شناسایی زودتر بیماری، بررسی روند درمان و طراحی درمان‌های دقیق‌تر را فراهم می‌کند.