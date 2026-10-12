مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با تأکید بر اینکه زیست‌بوم جدید برنامه درسی فراتر از تغییر کتاب‌های درسی است، گفت: تحقق اهداف این برنامه نیازمند ارتقای توانمندی حرفه‌ای معلمان، پشتیبانی مستمر و همراهی خانواده‌هاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سید عیسی سهرابی در نشست تخصصی پایش و ارزیابی مدارس مجری زیست‌بوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی اظهار کرد: این برنامه با هدف حرکت از آموزش‌های صرفاً حافظه‌محور به سمت یادگیری تجربه‌محور، مهارت‌آموزی و تبدیل مدرسه به محیطی پویا برای «درس زندگی» دنبال می‌شود.

وی افزود: زیست‌بوم جدید برنامه درسی به معنای تغییر کتاب نیست، بلکه تغییر در نگاه به فرآیند یاددهی و یادگیری است؛ به گونه‌ای که معلم از مجری صرف محتوا به طراح موقعیت‌های یادگیری تبدیل شود و آموزش متناسب با نیازها و شرایط دانش‌آموزان شکل بگیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به اجرای این برنامه در چهار مدرسه پایلوت استان گفت: در سال تحصیلی جاری، این طرح در ۱۴ کلاس با حضور ۴۱۸ دانش‌آموز پایه اول در مدارس منتخب استان اجرا می‌شود و روند اجرای آن به صورت مستمر پایش خواهد شد.

سهرابی توانمندسازی معلمان را یکی از محورهای اصلی این برنامه دانست و تصریح کرد: تحول در مدرسه بدون توجه به جایگاه معلم و ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای او امکان‌پذیر نیست و راهبران برنامه درسی باید در مسیر حمایت علمی، نظارت و همراهی با آموزگاران نقش‌آفرینی کنند.

وی همچنین بر اهمیت مشارکت خانواده‌ها در اجرای زیست‌بوم جدید برنامه درسی تأکید کرد و گفت: دریافت بازخورد از اولیا و بهره‌گیری از ظرفیت خانواده‌ها، به پویایی و کیفیت‌بخشی این برنامه کمک می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان بر ضرورت تولید محتوای آموزشی و چندرسانه‌ای خلاقانه، برگزاری نشست‌های مستمر با مدیران و آموزگاران مدارس مجری و بررسی مسائل میدانی اجرای طرح تأکید کرد.

در این نشست، معاون آموزش ابتدایی استان گزارشی از روند اجرای زیست‌بوم جدید برنامه درسی، شاخص‌های ارزیابی و وضعیت مدارس منتخب ارائه کرد و اعضای کارگروه نیز به بررسی چالش‌ها و راهکارهای تسهیل اجرای این برنامه پرداختند.