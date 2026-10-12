۱۳ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در قالب سه مزرعه، با همکاری پلیس فراجا در شهرستان حمیدیه خوزستان کشف و با حکم قضایی توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی با اشاره به کشف و توقیف ۱۳ دستگاه ماینر توسط پلیس فراجا در شهرستان حمیدیه اظهار کرد: آسیبی که ماینرداران به اموال عمومی و وسایل زندگی مردم وارد می‌کنند بسیار سنگین است و با پیگیری‌هایی که توسط دستگاه قضایی در حال انجام است تلاش خواهد شد خسارت وارده با حکم قضایی به بیت‌المال مردم برگشت داده شود.

وی افزود: از مهمترین عوامل بروز نوسان شدید ولتاژ در مناطق نصب و بهره‌گیری از این قبیل دستگاه‌ها توسط افراد سودجو است که به خاطر کسب مال حرام باعث آسیب به شبکه و قطع جریان برق می‌شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز ضمن تقدیر از تلاش‌ها و همراهی‌های ارزشمند پلیس فراجا و دستگاه قضایی بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون با همکاری این عزیزان حجم زیادی ماینر کشف و توقیف شده که طی این عملیات جدید تعداد ۱۳ دستگاه ماینر در قالب سه مزرعه در شهرستان حمیدیه کشف و توقیف شده است.

فراتی از شهروندان در کلانشهر اهواز درخواست کرد که در صورت مشاهده و یا اطلاع از وجود چنین دستگاه‌هایی بلافاصله از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ موضوع را اطلاع داده تا در اسرع وقت نسبت به توقیف آن‌ها اقدام و از بروز آسیب به شبکه و وسایل برقی شهروندان جلوگیری شود.