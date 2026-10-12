کارشناس هواشناسی استان خراسان‌رضوی گفت: از چهارشنبه تا پایان هفته، ضمن جوی به نسبت پایدار، افزایش تدریجی دما در سطح استان روی می دهد.

زهرا آهنگرزاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، افزود: براساس تحلیل آخرین نقشه‌ها و اطلاعات هواشناسی؛ تا ساعات بعدازظهر امروز کماکان در برخی نقاط شمالی استان (بویژه ارتفاعات)، ابرناکی با احتمال بارش پراکنده باران و طی ساعات شب و اوایل صبح خصوصا در گردنه‌ها و جاده‌های کوهستانی، تشکیل مه و کاهش دید پیش بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین در نواحی بادخیز، وزش باد به نسبت شدید همراه با گردوخاک، در برخی ساعات کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی استان خراسان‌رضوی ادامه داد: از چهارشنبه تا پایان هفته، ضمن جوی به نسبت پایدار، افزایش تدریجی دما در سطح استان روی می دهد.

وی گفت: دمای مشهد مقدس امروز در گرم‌ترین زمان به ۲۳ درجه می رسد. امشب نیز دمای مشهد به ۱۲ درجه سانتیگراد می‌رسد.

آهنگرزاده افزود: نوسانات دمایی مشهد برای فردا بین ۱۲ تا ۲۳ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.