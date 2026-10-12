مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌غربی گفت: از مجموع تعهد اشتغال ۲۰ هزار و ۱۳۸ نفری استان در سال جاری، تاکنون برای ۹ هزار و ۱۰۴ نفر شغل ایجاد شده که معادل ۴۵ درصد تعهد تعیین‌شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علی دهقانی با اشاره به وضعیت اشتغال استان اظهار کرد: سال گذشته با اقداماتی که برای تسهیل و روان‌سازی پرداخت تسهیلات اشتغال انجام شد، آذربایجان‌غربی پس از خراسان جنوبی، رتبه دوم کشور را از نظر کمترین نرخ بیکاری کسب کرد.

وی با بیان اینکه از مجموع اشتغال ایجادشده در سال جاری، ۶۲ درصد مربوط به مردان و مابقی مربوط به زنان است، افزود: در حال حاضر، واحدهای تولیدی و بخش خصوصی استان با کمبود نیروی کار مواجه هستند.

دهقانی درباره سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از اشتغال ایجادشده در استان نیز گفت: بیش از ۵۲ درصد اشتغال ایجادشده در بخش خدمات، ۲۸ درصد در بخش صنعت و ۱۹ درصد در بخش کشاورزی بوده است.

وی با اشاره به مسیرهای پیش روی متقاضیان کار برای ورود به بازار اشتغال، اظهار کرد: یکی از این راه‌ها ثبت‌نام در سامانه جست‌وجوی شغل است که متقاضیان می‌توانند با درج اطلاعات شخصی و مهارت‌های خود، از فرصت‌های شغلی معرفی‌شده در سامانه مطلع شوند و با کارفرمایان ارتباط بگیرند.

دهقانی مراجعه به کاریابی‌ها را از دیگر روش‌های جست‌وجوی کار عنوان کرد و افزود: ایجاد مشاغل خانگی نیز از ظرفیت‌های اشتغال‌زایی است. در سامانه مشاغل خانگی، ۵۸۰ رسته شغلی تعریف شده که متقاضیان می‌توانند در چارچوب ضوابط مربوط، از تسهیلات این حوزه استفاده کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌غربی، ایجاد شرکت‌های تعاونی را نیز از دیگر راه‌های ایجاد اشتغال در استان برشمرد.