به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در پایان روز نخست مسابقات گلف برترین‌های کشور در فصل دوم ۱۴۰۵ ابراهیم نوری از لرستان با ثبت ۱۰۰ امتیاز در صدر جدول قرار گرفت.

سجاد کرم پور از خوزستان و قیس صفری زاده هر دو با کسب ۷۵ امتیاز دوم هستند و محمد شیخ زاده از خوزستان و حمید شینی از اصفهان هم با امتیاز ۶۲.۵ در رده بعدی جدول روز نخست قرار گرفتند.

تعداد برترین‌های گلف کشور در پایان روز دوم و مشخص شدن امتیازاتشان از سی نفر به ۱۵ نفر کاهش پیدا می‌کند.

مسابقات برترین‌های گلف کشور در زمین گلف باشگاه انقلاب تهران در حال پیگیری است.