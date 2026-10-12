رئیس اداره مواد اولیه سازمان غذا و دارو گفت: ارزیابی طرح‌های تولید مواد اولیه دارویی در این سازمان بر اساس الزامات فنی و کیفی، استاندارد‌های رگولاتوری و نیاز راهبردی کشور انجام می‌شود و بررسی سودآوری و بازگشت سرمایه بر عهده تولیدکننده و سرمایه‌گذار است.

نیاز واقعی کشور، معیار سازمان غذا و دارو برای ارزیابی ظرفیت تولید مواد اولیه

نیاز واقعی کشور، معیار سازمان غذا و دارو برای ارزیابی ظرفیت تولید مواد اولیه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهرداد عالمی رئیس اداره مواد اولیه سازمان غذا و دارو گفت: در ارزیابی مواد اولیه دارویی، دو محور اصلی شامل بررسی الزامات فنی و کیفی و انطباق پرونده‌ها با استاندارد‌ها و ضوابط رگولاتوری و همچنین بررسی نیاز درمانی و راهبردی کشور را دنبال می‌کند.

وی افزود: توانمندی تولیدکننده، رعایت اصول GMP، انطباق پرونده فنی و مستندات ارائه‌شده با ضوابط، از جمله شاخص‌هایی است که در فرآیند ارزیابی سازمان غذا و دارو مورد توجه قرار می‌گیرد.

عالمی ادامه داد: در کنار الزامات فنی و کیفی، میزان مصرف، نیاز واقعی کشور، ریسک بروز کمبود و قرار داشتن داروی مربوطه در فهرست اقلام ضروری و حیاتی نیز در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با ظرفیت تولید و تأمین مواد اولیه اهمیت دارد.

رئیس اداره مواد اولیه سازمان غذا و دارو تصریح کرد: بررسی میزان سرمایه‌گذاری، سودآوری، بازار فروش، مدل کسب‌وکار و بازگشت سرمایه بر عهده تولیدکننده و سرمایه‌گذار است و در حوزه مسئولیت سازمان غذا و دارو قرار نمی‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اطلاعات مربوط به حجم مصرف و نیاز واقعی کشور در بررسی ظرفیت زنجیره تأمین مورد توجه قرار می‌گیرد تا از برآورد‌های غیرواقعی و پیش‌بینی ظرفیت تولید بیش از نیاز کشور جلوگیری شود.

ارزیابی طرح‌های تولید مواد اولیه دارویی با تمرکز بر الزامات کیفی و فنی و نیاز واقعی کشور، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر درباره ظرفیت تولید و پایداری تأمین این اقلام را فراهم می‌کند.