معاون راهبردی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تصویب ۳۵ مصوبه برای رفع مشکلات زیرساختی جنوب استان بوشهر خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی انجام شده، بخش عمده مشکلات این حوزه تا پایان امسال برطرف می‌شود.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، وحید مختاری در نشست بررسی مشکلات ارتباطاتی مناطق روستایی و شهری جنوب استان بوشهر در دیر با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران این شهرستان‌ها و کارشناسان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اجرای سایت‌های استقرار تجهیزات آنتن دهی را از مهمترین ملزومات توسعه زیرساخت‌های ارتباطی عنوان کرد و گفت: بحث اتصال مدارس و مراکز بهداشتی از اولویت‌های توسعه زیرساختی است.

وی یادآور شد: ۳ گروه کارشناسی، پایش و آمایش ۴ شهرستان را انجام دادند که در شهرستان عسلویه در شهر‌های عسلویه و بیدخون آماده اجرای سایت مخابراتی هستیم، در روستای بساتین تکنولوژی فور جی استقرار می‌یابد، مسیر کنگان به روستای بنود عملیات عمرانی سایت انجام می‌شود و افزایش فناوری ارتباطی در روستای هاله از دیگر اقدامات توسعه زیرساختی خواهد بود.

معاون راهبردی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در شهرستان کنگان توسعه ۲ برابری دکل‌های کنگان و بنک، ساخت سایت جدید در بنک، افزایش فناوری ارتباطی در طاهری و روستای لاور گل اجرا خواهد شد.

وی افزایش فناوری ارتباطی در بخش‌های مشکل‌دار شهرستان جم بخصوص ساخت سایت در مسیر انارستان – دوراهک و افزایش افزایش فناوری ارتباطی در روستا‌های شهرستان دیر بخصوص ساخت سایت در مسیر آبدان به دیر را جمله طرح‌های مصوب در این دو شهرستان عنوان کرد.

مختاری همچنین خبر داد: در این سفر دکل مخابراتی روستای سجادیه بخش بردخون با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید و اجرای دو طرح ساخت دکل مخابراتی در گشی و کناری نیز کلنگ‌زنی شد.

به گفته وی، در مجموع ۳۵ طرح در حوزه ارتباطات تا پایان سال در ۴ شهرستان جنوبی استان بوشهر اجرا می‌شود.