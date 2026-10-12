رئیس پلیس فتای آذربایجان شرقی از کلاهبرداری به بهانه برنده شدن جایزه و خالی کردن حساب بانکی فردی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ اکبر محمدجعفری گفت: با مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتای استان و با ارائه مرجوعه قضائی عنوان کرد که از حساب بانکی‌اش مبلغ سه میلیارد ریال برداشت غیرمجاز صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: با درخواست این شهروند مبنی بر شناسایی فرد کلاهبردار و در احقاق حق وی بلافاصله تیمی از کارشناسان این پلیس رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

این مسئول انتظامی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که فرد ناشناسی با برقراری تماس با شاکی اعلام می‌کند که در قرعه کشی یکی از اپراتور‌ها شما برنده جایزه شده‌اید که برای دریافت جایزه خود باید سه شماره کارت به همراه تمامی مشخصات را در اختیار ما قرار دهید.

سرهنگ اکبر محمدجعفری بیان کرد: متاسفانه شهروند بزه دیده با شنیدن خبر برنده شدن جایزه و با باور کردن حرف‌های فرد تماس گیرنده همه اطلاعات خواسته شده را در اختیار وی قرار داد که در این حین مبلغ سه میلیارد ریال از سه حساب بانکی شاکی برداشت شد.

وی ادامه داد: در رسیدگی به موضوع اعلامی و پس از بررسی‌های دقیق صورت گرفته فرد کلاهبردار شناسایی شد و با هماهنگی‌های صورت گرفته با مرجع قضائی اقدامات لازم در این خصوص صورت گرفت.

رئیس پلیس فتای آذربایجان شرقی از عودت وجه کلاهبرداری شده به حساب شاکی خبر داد و گفت: در ادامه روند رسیدگی به پرونده و با توجه به اقدامات به موقع انجام شده و هماهنگی‌های صورت گرفته همه سه میلیارد ریال برداشت شده غیرمجاز به حساب شاکی بازگردانده شد.

وی با بیان اینکه شهروندان باید در رابطه با این نوع کلاهبرداری‌ها آگاه باشند گفت: کلاهبرداران با افزایش حس کنجکاوی و اشتیاق مخاطبان و ایجاد ارتباط با استفاده از روش‌های مختلف فریب دهنده، اقدام به کلاهبرداری می‌کنند و در پایان فرد قربانی متوجه می‌شود از جایزه خبری نیست و بازنده اصلی خودش است.

سرهنگ اکبر محمدجعفری خطاب به شهروندان اعلام کرد: در صورتی که با موارد مجرمانه و مشکوک مواجه شدید مراتب را از طریق شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا گزارش کنید.