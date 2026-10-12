همزمان با فرارسیدن «هفته تهران» و با هدف پاسداشت هویت و نمادهای پایتخت، طرح فرهنگی و تعاملی «تهران، از نگاه تو» با دعوت از مسافران و مراجعان برای ثبت روایت‌های ذهنی و خاطراتشان از کلان‌شهر تهران، در پایانه‌های مسافربری شهرداری تهران اجرایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،در این طرح که همزمان با ایام نکوداشت پایتخت، در سالن‌های انتظار پایانه‌ها مستقر شده است، مسافران و مراجعان دعوت می‌شوند تا با پاسخ به پرسش «قشنگ‌ترین، عجیب‌ترین یا ماندگارترین تصویری که از تهران در ذهن دارید چیست؟»، یادگاری‌ها و روایت‌های خود را به اشتراک بگذارند.