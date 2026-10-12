سی‌وپنجمین دوره مسابقه ملی «درس‌هایی از قرآن» هم‌زمان با تجلیل از برگزیدگان مسابقات قرآن، عترت و نماز در ساری افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سی‌وپنجمین دوره مسابقه ملی «درس‌هایی از قرآن» همزمان با آیین تجلیل از برگزیدگان مسابقات قرآن، عترت و نماز در ساری افتتاح شد؛ مسابقه‌ای که به گفته رئیس مؤسسه ترویج فرهنگ قرآنی کشور، در ۵۲ هزار مدرسه فعال است و سالانه بین ۲.۵ تا ۳ میلیون دانش‌آموز را تحت پوشش آموزش‌های قرآنی قرار می‌دهد.

حجت‌الاسلام‌ موحدی‌نژاد با اشاره به آغاز این طرح از سال ۱۳۷۱ گفت: این مسابقه با راهبری ۷۰ هزار فرهنگی در مدارس کشور اجرا می‌شود.

وی قرآن را سند هویت و گذرنامه معنوی مسلمانان دانست و بر نقش انس با معارف قرآنی در تقویت هویت اسلامی و تربیت نسلی مهذب و مقاوم تأکید کرد.

تأکید بر فهم و کاربرد آموزه‌های قرآنی

دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور نیز با تجلیل از تلاش‌های حجت‌الاسلام‌والمسلمین قرائتی، استمرار ۳۵ ساله طرح «درس‌هایی از قرآن» را الگویی موفق در ترویج ساده و اثرگذار مفاهیم دینی برای نسل جدید دانست.

مصیب‌زاده با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان فعال قرآنی در کنکور سراسری و مسابقات بین‌المللی، این دستاورد‌ها را حاصل پیوند علم و تقوا برشمرد و بر ضرورت عبور از آموزش صرف روخوانی قرآن به سمت تدبر، فهم و کاربردی‌کردن آموزه‌های قرآنی در زندگی دانش‌آموزان تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به تأکید وزیر آموزش‌وپرورش بر اولویت قرآن و نماز، این رویکرد را در تقویت ایمان دانش‌آموزان و کاهش آسیب‌های اجتماعی مؤثر دانست.

فریدون کلبادی‌نژاد، مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران نیز ساده‌سازی مفاهیم دینی و کاربردی‌کردن آنها در زندگی مردم را از ویژگی‌های سیره تبلیغی حجت‌الاسلام‌والمسلمین قرائتی دانست.

وی گفت: انتقال تجربه‌ها به نسل جدید و تبدیل مفاهیم نظری به رفتار‌های روزمره، ضرورتی است که باید در نظام تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گیرد تا قرآن به چراغ راه تصمیم‌گیری‌های فردی و اجتماعی تبدیل شود.

فعالیت ۳۴ دارالقرآن در مازندران

محمود تنها، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش مازندران نیز با اشاره به ظرفیت‌های قرآنی استان گفت: ۳۴ مرکز دارالقرآن از گلوگاه تا رامسر در زمینه هدایت و گسترش فعالیت‌های دینی و معنوی فعالیت می‌کنند.

وی از کسب ۱۸ رتبه کشوری در مسابقات قرآن، عترت و نماز و موفقیت ۴۳ دانش‌آموز و همکار فرهنگی به همراه ۴ گروه هنری در مسابقات فرهنگی و هنری خبر داد.

تنها برگزیدگان این رقابت‌ها را سفیران قرآنی خواند و از آنان خواست با ترویج آموزه‌های قرآن کریم در مدارس و میان هم‌سالان خود، در گسترش فرهنگ قرآنی و معارف اهل‌بیت (ع) نقش‌آفرینی کنند.