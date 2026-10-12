رئیس اداره حمل‌ونقل کالای اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: در نیمه نخست امسال ۶ میلیون و ۵۷۱ هزار و ۸۵۹ تن کالا در محورهای استان جابه‌جا شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مرتضی اکبری با اشاره به عملکرد ناوگان حمل‌ونقل کالای استان در سال جاری اظهار کرد: طی ۶ ماهه نخست امسال جابجایی کالا نسبت به دوره مشابه سال گذشته با وزن ( ۶ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۶۹۴ تن) ۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: در این مدت، ۴۹۱ هزار و ۶۳۱ سفر باری در استان انجام شده که در مقایسه با ۴۶۴ هزار و ۲۶۲ سفر دوره مشابه سال قبل، رشد ۶ درصدی را نشان می‌دهد.

اکبری با اشاره به عملکرد ناوگان حمل و نقل جاده‌ای استان در حمل سیمان تصریح کرد: تعداد سفرهای انجام‌شده برای حمل سیمان با رشد ۶ درصدی به ۱۱۵ هزار و ۳۱۶ سفر رسیده و تناژ سیمان حمل‌شده نیز با افزایش ۸ درصدی، یک میلیون و ۹۵۴ هزار و ۱۱ تن ثبت شده است.

رئیس اداره حمل‌ونقل کالای اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی ادامه داد: تناژ حمل مواد معدنی نیز با رشد ۸ درصدی به ۸۹۳ هزار و ۶۷۱ تن رسیده و تعداد بارنامه‌های صادرشده برای حمل این مواد با افزایش ۹ درصدی، از ۴۸ هزار و ۸۵۶ فقره به ۵۳ هزار و ۲۵۳ فقره افزایش یافته است.