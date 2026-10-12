قیمت طلا و سکه امروز در بازار مشهد نسبت به روز گذشته، کاهش داشت.

نرخ طلا، سکه و نقره در بازار مشهد / دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵

نرخ طلا، سکه و نقره در بازار مشهد / دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز در بازار مشهد با کاهش ۱۴۰ هزار تومانی قیمت نسبت به ظهر دیروز، ۲۶ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان خرید و فروش شد.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۵۰۰ هزار تومان کاهش قیمت و سکه طرح جدید نیز با یک میلیون تومان کاهش قیمت، به ترتیب ۲۶۶ و ۲۵۷ میلیون تومان به فروش رسید.

هر قطعه نیم سکه بهار آزادی هم بدون تغییر نرخ، ۱۴۱ میلیون تومان به فروش رسید.

ربع سکه نیز با بدون تغییر قیمت، ۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته شد.

نرخ هر گرم نقره عیار ۹۹۵ هم با ۵ هزار تومان کاهش قیمت در بازار مشهد ۵۱۰ هزار تومان داد و ستد شد.