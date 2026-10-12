به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رزمایش «جان‌فدایان ایران» با حضور اقشار مختلف مردم با هدف اتحاد و همبستگی در مناطق مختلف استان برگزار شد.

امروز در این رزمایش اقشار مختلف مردم از گروه‌های گوناگون اجتماعی در کنار یکدیگر جمع شدند تا پیام وحدت و همبستگی خود را به نمایش بگذارند.

مردم این دیار با تجدید میثاق با آرمان‌های شهیدان، آمادگی خود را برای جانفدایی و جانثاری در راه دفاع از وطن و ارزشهای انقلاب اسلامی اعلام کردند.

امام جمعه یاسوج در جمع جانفدایان کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از ملت قهرمان ایران و نیروهای مسلح، بر تداوم مسیر مقاومت، ایستادگی در برابر استکبار و انتقام خون شهدای حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

آیت‌الله حسینی با قدردانی از اقشار مختلف ملت ایران، نیروهای نظامی و انتظامی و مجاهدان راه حق، بر ضرورت تداوم مسیر مقاومت و دفاع از عزت، استقلال و تمامیت کشور تأکید کرد.

وی با درود و تحیت به ارواح طیبه شهدا، از مجاهدانی که جان خود را در راه اسلام، انقلاب و استقلال کشور فدا کرده‌اند، قدردانی کرد و گفت: ما به‌عنوان مسلمان وظیفه داریم در برابر ستمگر و متجاوز بایستیم و از کشور، ناموس، عزت و استقلال خود دفاع کنیم.

امام جمعه یاسوج با محکوم کردن جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی افزود: امروز وظیفه همه کسانی که از انسانیت بهره‌ای دارند، ایستادگی در برابر استکبار و دفاع از ملت مظلوم ایران است.

حسینی با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اضافه کرد: هزینه مقاومت به‌ مراتب کمتر از هزینه تسلیم و سازش است و ملت ایران راه مقاومت و مبارزه را انتخاب کرده است.

وی با اشاره به آنچه پیروزی‌های اخیر ایران خواند، گفت: امروز نه‌تنها ملت ایران، بلکه تحلیلگران و حتی رئیس‌جمهور روسیه نیز پیروزی ایران را شگفت‌انگیز و معجزه‌آسا می‌دانند و اذعان دارند که پیروز این میدان، ملت قهرمان ایران است.

امام جمعه یاسوج با سر دادن شعار «الله‌اکبر»، بر ادامه مسیر عزت و استقلال و پیگیری انتقام خون شهدای حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد و یاد شهدای انقلاب، فرماندهان، دانشمندان و دانش‌آموزان را گرامی داشت.

