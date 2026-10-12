مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه سطح زیر کشت سیب‌زمینی بهاره در این استان ۲۰۰ هکتار است، گفت: پیش‌بینی می‌شود نزدیک به ۱۰ هزارتن سیب‌زمینی بهاره از مزارع استان برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال وبختیاری، عسگر قنبری عدیوی با اشاره به آغاز برداشت سیب‌زمینی بهاره از مزارع کشاورزی استان، اظهار کرد: این محصول جزو محصولات استراتژیک و ویژه در این استان محسوب می‌شود، سطح زیر کشت این محصول در استان نزدیک به ۵۵۰۰ هکتار است و میانگین تولید حدود ۴۰هزار تن در هکتار بوده و سالانه نزدیک به ۲۲۰ هزار تن سیب‌زمینی در استان تولید می‌شود.

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: باتوجه به وجود کشاورزان پیشرو در حوزه کشت سیب‌زمینی، دانش تولید این محصول به استان‌های مجاور نیز تزریق می‌شود، با آغاز برداشت سیب‌زمینی بهاره، این محصول سریعتر برای تامین نیاز به بازار روانه خواهد شد و همچنین در تعدیل قیمت موثر است.

وی با اشاره به از مردادماه سیب‌زمینی کشت بهاره در بازار عرضه می‌شود، گفت: این مسئله سهم بسزایی در جلوگیری از افزایش قیمت شدید این محصول دارد، در چهارمحال و بختیاری انبار‌های مکانیزه متعددی در شهرستان‌های استان برای نگهداری سیب‌زمینی وجود دارد و این مسئله موجب می‌شود پس از اتمام فصل کشت، این محصول به مرور به بازار تزریق شود و قیمت تا اردیبهشت سال آینده ثابت می‌ماند.

قنبری افزود: سطح زیرکشت سیب‌زمینی پائیزه در چهارمحال و بختیاری ۵۰۰۰ هکتار است، این استان همراه با استان‌های اصفهان، اردبیل جزو تولیدکنندگان برتر سیب‌زمینی بذری در کشور شناخته می‌شود که خیلی از تولیدکنندگان محصول سیب‌زمینی این استان را جزو باکیفیت‌ترین تولیدات و عاری از ویروس می‌دانند.

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: سه شرکت دانش‌بنیان سیب‌زمینی بذری در این استان وجود دارد که به صورت کشت بافت فعال هستند و ارقام خارجی تولید می‌کنند، در این استان از تکنولوژی روز جا نماندیم و به در حال پیشرفت هستیم، تولید ارقام میان‌رس و زودرس سیب‌زمینی به‌منظور مدیریت مصرف آب در این استان در دستور کار قرار دارد.