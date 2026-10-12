به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، مرز باشماق مریوان یکی از گذرگاه‌های مهم تجارت ایران با اقلیم کردستان عراق، حالا در مسیر رفع موانع ترانزیتی قرار گرفته, مسیری که معطلی چندروزه کامیون‌ها، سرعت مبادلات تجاری را کاهش داده است.

در جریان بازدید فرود عسگری رئیس‌کل گمرک ایران از زیرساخت‌های مرزی و دیدار با فعالان اقتصادی کردستان راهکار‌های تسهیل تردد و افزایش ظرفیت ترانزیتی باشماق بررسی شد.

موافقت اصولی با فعالیت شبانه‌روزی مرز و پیگیری مدیریت واحد مرزی، از مهم‌ترین تصمیمات مطرح‌شده برای کاهش توقف کامیون‌هاست.

حالا فعالان اقتصادی چشم‌انتظار اجرای این تصمیمات‌اندتا باشماق، به‌جای توقفگاه کامیون‌ها، به مسیری روان‌تر برای تجارت و ترانزیت تبدیل شود.