مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی از ثبت ۱۷۵ هزار و ۲۶۹ نفر اقامت در تأسیسات اقامتی استان طی شش ماهه نخست امسال، به‌جز منطقه آزاد ماکو، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مرتضی صفری میانگین ضریب اشغال اتاق واحدهای اقامتی استان را در این مدت ۲۸.۷۷ درصد اعلام کرد و گفت: شهرستان ارومیه با سهم ۴۸ درصدی از اقامت‌های ثبت‌شده استان، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و پس از آن شهرستان‌های مهاباد با ۲۰ درصد و خوی با ۱۸ درصد قرار دارند. در مقابل، شهرستان‌های چالدران، چایپاره و سلماس کمترین میزان اقامت را ثبت کرده‌اند.

وی با اشاره به درآمد حاصل از اقامت گردشگران در شش‌ماهه نخست امسال افزود: ۲۵۴ میلیارد و ۷۴۸ میلیون ریال درآمد حاصل از اقامت گردشگران داخلی و ۶۳۹ هزار و ۲۷۰ دلار نیز درآمد حاصل از اقامت گردشگران خارجی در استان اعلام شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به ظرفیت زیرساخت‌های اقامتی و گردشگری استان گفت: در مجموع ۳۴۹ واحد گردشگری تحت نظارت این اداره‌کل فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: استان دارای ۴۴ هتل، ۴۶ واحد بوم‌گردی، چهار هتل‌آپارتمان، ۳۵ مهمان‌پذیر و سه اقامتگاه سنتی است.

صفری اضافه کرد: همچنین سه مجتمع گردشگری و مرکز گردشگری سلامت، یک مجتمع آب‌درمانی، پنج سفره‌خانه سنتی، ۱۶ واحد پذیرایی منفرد بین‌راهی، ۶ مرکز تفریحی و گردشگری، یک محوطه گردشگری و یک منطقه نمونه گردشگری در استان فعالیت دارند.

مدیرکل میراث استان با بیان اینکه ۱۸۴ دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری نیز در آذربایجان‌غربی تحت نظارت اداره‌کل میراث فرهنگی فعالیت می‌کنند، گفت: طی سال جاری ۱۸ پروانه بهره‌برداری شامل دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، هتل، منطقه نمونه گردشگری، بوم گردی، اقامتگاه سنتی و سفره خانه سنتی صادر شده که برای ۵۸ نفر فرصت شغلی جدید ایجاد شده است.