سی‌امین یادروز حافظ، شاعر بلندآوازه ایران، با حضور جمعی از اندیشمندان، اهالی ادبیات و پژوهشگران سراسر کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سی‌امین یادروز حافظ، شاعر بلندآوازه ایران، با حضور جمعی از اندیشمندان، اهالی ادبیات و پژوهشگران سراسر کشور برگزار شد.

در این نشست تخصصی که با هدف تبیین ابعاد عرفانی و هنری اشعار حافظ برگزار شد، سخنرانان از اقصی نقاط ایران گرد هم آمدند تا حافظ را نه تنها به عنوان یک شاعر ملی، بلکه به عنوان سرآمدترین چهره‌ی «واصلِ» جهانِ معنا و عرفان بازخوانی کنند.

صاحب‌نظران در این نشست بر این نکته اجماع داشتند که اندیشه‌های حافظ، ظرفیتی بی‌پایان برای آفرینش‌های هنری در قالب‌های مختلف، از خوشنویسی و موسیقی تا هنر‌های تجسمی، فراهم کرده است.