به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر محمدتقی آشوبی در حاشیه برگزاری طرح آموزش احیای قلبی در هنرستان ۱۵ خرداد رشت، گفت: طرح آموزش احیای قلبی در ۳۴ مدرسه گیلان با شعار «هر دانش آموز، یک پرستار» در طول هفته پرستار اجرا می‌شود و گیلان در این زمینه پیشتاز است.

نرگس دستیار مدیرکل آموزش و پرورش گیلان هم در این مراسم با بیان اینکه فراگیری روش احیای قلبی برای همه افراد جامعه ضروری است، گفت: بهتر است این امر به دانش آموزان که در بهترین زمان یادگیری قرار دارند، آموزش داده شود تا بتوانند در زمان لازم جان یک انسان را نجات دهند.

در پایان این مراسم، پرستاران اورژانس، احیای قلبی را به دانش آموزان دختر این هنرستان آموزش دادند.