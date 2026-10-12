به گزارش خبرگزاری صداوسیما سیدهاشم حسینی المدنی، سرپرست سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر گفت: در ۶ ماهه نخست سال، ۳۳۴ هزار و ۲۰۵ نفر عضو داوطلب جدید جذب این سازمان شدند.

وی ادامه داد: در این مدت زمان، به بیش از ۲۴ هزار نفر از مددجویان، خدمات حمایتی از محل بودجه تخصیص داده شد.

حسینی المدنی با اشاره به اینکه ۹۴۱ کاروان سلامت در ۶ ماهه نخست سال، به مناطق دورافتاده و روستا‌های محروم اعزام شده است، تصریح کرد: ۱۴ هزار و ۵۰۸ داوطلب، بیش از ۱۷ هزار و ۱۱ بسته بهداشتی و غذایی را بین افراد نیازمند توزیع کردند.

سرپرست سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر گفت: در مجموع ۱۹۷ هزار و ۴۱۸ نفر، از خدمات کاروان‌های سلامت بهره‌مند شدند.

وی با اشاره به اجرای پروژه‌های داوطلبی محرومیت‌زدایی این سازمان ادامه داد: ۲۹۷۵ پروژه و فعالیت محرومیت‌زدایی استانی و شهرستانی، در سراسر کشور، با مشارکت ۸۸ هزار و ۱۶۴ ساعت کار داوطلبی، اجرا شده است. ۴۷۴ هزار و ۲۸۷ نفر، از اجرای پروژه‌ها و فعالیت‌های محرومیت‎‌زدایی، بهره‌مند شدند.

حسینی المدنی افزود: در این مدت زمان، ۶۱ هزار و ۹۳۱ خون سالم به بیماران و نیازمندان فرآورده‌های خونی توسط داوطلبان جمعیت در سراسر کشور اهدا شده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از اقدامات سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر، برگزاری دوره‌های آموزشی امدادی با همت داوطلبان است، تصریح کرد: در این مدت زمان، بیش از ۱۲ هزار دوره آموزشی برگزار شده است که ۴۴۴ هزار و ۵۷ نفر در این دوره‌ها شرکت کردند.

سرپرست سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر، با بیان این که یکی از اهداف این سازمان، تعامل با سازمان‌های مردم‌نهاد است، ادامه داد: در این راستا، با ۴۵۳ سازمان مردم‌نهاد تعامل داشتیم و به صورت مشترک ۷۵۰ پروژه محرومیت‌زدایی اجرا کردیم. وی گفت: در مجموع و در اجرایی شدن طرح‌ها و برنامه‌ها بشردوستانه، بیش از ۳۲۰ هزار نفر (معادل یک میلیون و ۴۵۸ هزار و ۶۵۳ نفر ساعت) مشارکت داشتند؛ و درمجموع ۲ میلیون و ۲۷۴ هزار نفر از طرح‌ها و برنامه‌های داوطلبانه این سازمان، بهره‌مند شدند.