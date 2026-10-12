مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی گفت: ۸۲ درصد جمعیت ارومیه از خدمات فاضلاب بهره‌مند هستند و برای توسعه پوشش شبکه در مناطق باقی‌مانده، حدود ۳ همت اعتبار نیاز است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مجتبی نجفی اظهار کرد: برای برخورداری ۱۸ درصد باقی‌مانده جمعیت ارومیه از خدمات فاضلاب، اجرای حدود ۵۰۰ کیلومتر شبکه و احداث تصفیه‌خانه مورد نیاز است که برای این طرح‌ها حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است.

وی با اشاره به فعالیت سه مدول تصفیه‌خانه در ارومیه افزود: ظرفیت فعلی تصفیه‌خانه‌ها برای تصفیه این حجم از فاضلاب کافی نیست و احداث مدول چهارم نیز در برنامه قرار دارد که پیگیری‌های لازم برای اجرای آن در حال انجام است.

مدیرعامل آبفای آذربایجان‌غربی با اشاره به اعتبارات تخصیصی این بخش گفت: امسال از محل اعتبارات ابلاغی شرکت، ۳۵۰ میلیارد تومان تخصیص یافته که مقدمات اجرای طرح‌ها از محل آن آغاز می‌شود. همچنین ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل ماده ۵۶ تأمین شده و سه پیمانکار برای اجرای طرح‌های مناطق فاقد شبکه فاضلاب پیش‌بینی شده‌اند. این مناطق برای برخورداری از خدمات فاضلاب اولویت‌بندی شده‌اند.

نجفی در ادامه با اشاره به پروژه‌های اجراشده در حوزه فاضلاب روستایی استان اظهار کرد: تصفیه‌خانه فاضلاب روستای وار در شهرستان خوی امسال افتتاح شد که چهارمین تصفیه‌خانه روستایی استان است.

وی افزود: فاز نخست پروژه آبرسانی شهید شبان که ۳۲ روستا را پوشش می‌دهد، به اتمام رسیده و در آستانه بهره‌برداری رسمی قرار دارد.

مدیرعامل آبفای آذربایجان‌غربی با اشاره به اجرای طرح‌های تأمین آب پایدار و توسعه زیرساخت‌های آبرسانی در استان گفت: پروژه‌هایی در نقاط مختلف آذربایجان‌غربی تعریف شده و در حال اجراست که از جمله آن‌ها می‌توان به تصفیه‌خانه ماکو که در آستانه اتمام است، پروژه‌های مقابله با تنش آبی در ارومیه و خط انتقال بوکان اشاره کرد.