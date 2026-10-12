به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرآتشیار معین رضا فرخنده افزود: این حادثه ساعت ۸:۵۵ امروز ۲۰ مهرماه در بزرگراه شهید شوشتری روی داد. در این تصادف، ۱۲ دستگاه خودرو شامل تریلر بونکر سیمان، اتوبوس، کامیونت، وانت و چند دستگاه خودروی سواری با یکدیگر برخورد کردند.

وی ادامه داد: این حادثه منجر به محبوسی یک نفر شد که آتش نشانان ایستگاه ۹ شهدا بلافاصله در محل حاضر شده و عملیات رهاسازی را انجام دادند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: نیروهای اورژانس، انتظامی، راهور و خدمات شهری نیز در محل حادثه حاضر شدند و هماهنگی لازم برای مدیریت صحنه و امدادرسانی انجام شد.

وی افزود: علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است.